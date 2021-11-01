الصحة السعودية تسجل 49 حالة إصابة جديدة بكورونا
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 548666 حالة في المملكة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 35 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 537605 حالات.
وأكدت الصحة، تسجيل حالتي وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 8796 حالة وفاة في المملكة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 61 حالة.
المصدر: "سبق"
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