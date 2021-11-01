 
مباشر

الصحة السعودية تسجل 49 حالة إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

الصحة السعودية تسجل 49 حالة إصابة جديدة بكورونا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rmy7

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 548666 حالة في المملكة.

إقرأ المزيد
في انخفاض واضح.. الصحة السعودية تسجل حالة وفاة واحدة بكورونا
في انخفاض واضح.. الصحة السعودية تسجل حالة وفاة واحدة بكورونا

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 35 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 537605 حالات.

وأكدت الصحة، تسجيل حالتي وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 8796 حالة وفاة في المملكة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 61 حالة.

المصدر: "سبق"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا