 
مباشر

اتحاد الطلاب اليمنيين في إيران يدعو إلى وقفة تضامنية مع جورج قرداحي بميدان فلسطين

أخبار العالم العربي

اتحاد الطلاب اليمنيين في إيران يدعو إلى وقفة تضامنية مع جورج قرداحي بميدان فلسطين
Reuters KHALED ABDULLAH
لوحة إعلانية تضامنية مع وزير الإعلام اللبناني جورح قرداحي في صنعاء
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rndu

دعا اتحاد الطلاب اليمنيين في إيران إلى وقفة تضامنية مع وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، إثر الأزمة اللبنانية الخليجية جراء تصريحاته حول حرب اليمن، واعتبارها "عبثية".

إقرأ المزيد
طلاب إيرانيون ينظمون وقفة تضامنية أمام السفارة اللبنانية في طهران (صور)
طلاب إيرانيون ينظمون وقفة تضامنية أمام السفارة اللبنانية في طهران (صور)

وأكد اتحاد الطلاب اليمنيين عبر إعلان أن الوقفة ستنظم اليوم عند الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي، بميدان فلسطين في العاصمة الإيرانية طهران.

اتحاد الطلاب اليمنيين في إيران يدعو إلى وقفة تضامنية مع جورج قرداحي بميدان فلسطينإعلان عن وقفة تضامنية مع وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا