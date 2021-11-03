اتحاد الطلاب اليمنيين في إيران يدعو إلى وقفة تضامنية مع جورج قرداحي بميدان فلسطين

دعا اتحاد الطلاب اليمنيين في إيران إلى وقفة تضامنية مع وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، إثر الأزمة اللبنانية الخليجية جراء تصريحاته حول حرب اليمن، واعتبارها "عبثية".

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وأكد اتحاد الطلاب اليمنيين عبر إعلان أن الوقفة ستنظم اليوم عند الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي، بميدان فلسطين في العاصمة الإيرانية طهران.

المصدر: RT