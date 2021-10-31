طلاب إيرانيون ينظمون وقفة تضامنية أمام السفارة اللبنانية في طهران (صور)

نظم عدد من الطلاب الإيرانيين وقفة تضامنية أمام السفارة اللبنانية في طهران، تعبيرا عن دعمهم للبنان لـ"وقوفه إلى جانب اليمن".

واندلعت أزمة دبلوماسية بين الرياض وبيروت على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي (قبل توزيره)، الذي قال في حديث مسجل لبرنامج "برلمان الشعب" الذي بث على قناة "الجزيرة" في معرض رده على سؤال حول موقفه مما يحدث في اليمن: "شعب يدافع عن نفسه، هل يعتدون على أحد؟.. في نظري هذه الحرب اليمنية عبثية يجب أن تتوقف".

واعتبر قرداحي أن "الحوثيين يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي"، ليوجه له أحد الحضور سؤالا: "هل تعتبر أن الإمارات والسعودية تعتديان على اليمن؟"، ورد قرداحي: "أكيد فيه اعتداء، ليس لأنهم السعودية أو الإمارات، ولكن لأن هناك اعتداء منذ 8 سنوات مستمرا، وما لا تستطيع تنفيذه في عامين أو ثلاثة لن تستطيع تنفيذه في 8 سنوات".

وكانت السعودية قد استدعت الجمعة سفيرها في لبنان وليد البخاري للتشاور، وكذلك طلبت من سفير لبنان لدى المملكة المغادرة خلال 48 ساعة.

المصدر: RT