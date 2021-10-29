بسبب فتاة.. تفاصيل تدخل القوات الخاصة المصرية للقضاء على أخطر مجرم في مصر

كشفت وسائل الإعلام المصرية عن تفاصيل قيام القوات الخاصة المصرية بالقضاء على أخطر مجرم في سوهاج، بعد استغاثة فتاة من بطش المجرم الخطير.

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وبدأت الواقعة يوم الجمعة الماضي، حيث كانت بداية الحصار الأمني لشارع بيت الأحمر بمدينة طما، بعدما نشرت فتاة استغاثة لوزارة الداخلية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من قريب لعائلتها يهدد بنسف منزلهم بالمتفجرات وأسطوانات الغاز، لوجود خلافات حول الميراث بينه وبين والدها، ويثير رعب أهالي المنطقة بالكامل لما لديه من أسلحة ويهدد بقتل من يحاول التدخل.

وعقب التأكد والتحري حول صحة الفيديو المتداول، تحركت على الفور قوات الأمن المصرية وتم الدفع بوحدات من عناصر فض الاشتباك، وتبين أن المتهم يدعى "عمرو. ش. ج" 42 عاما، شهرته "عمرو الأحمر" مسجل خطر مطلوب على ذمة قضايا أخرها حكم بالإعدام واجب النفاذ.

تبين للقوات وجود حفر وقطع بالشارع المؤدي إلى منزل أسرة الفتاة وتشوينات من التراب الناتج من الحفر على جانبي الطريق، وإعاقة كاملة للحركة بالشارع تحسبا لحضور قوات الشرطة ومنع دخول سياراتها، إلا أن الشرطة نجحت في الوصول إلى المنزل ومحاصرته.

وأكد شهود عيان بالمنطقة، أن المتهم قام بوضع عدد من أسطوانات البوتاجاز حول منزل الفتاة المستغيثة وهدد بتفجير المكان، خاصة أنه من كبار تجار المواد المخدرة، وتربطه علاقة قرابة بأسرة الفتاة، وقبل الواقعة بيومين حدثت مشادات بينه وبين شقيق الفتاة بسبب خلافات مالية فيما بينهما، قام على إثرها المتهم بتوعد شقيق الفتاة مرددا: "مش هاسيب حقي".

ونفى مصدر أمني، وجود أية قنابل أو متفجرات، بمنطقة شارع بيت الأحمر، ولكنها عدد من اسطوانات البوتاجاز فتحها المتهم واغلقها عدة مرات مهددا باشعال النيران بها وتفجيرها.

فور وصول القوات، بادر المتهم بإطلاق وابل من الأعيرة النارية، ما دعا قوات الشرطة إلى تبادل إطلاق النار واستمرت المعركة فترة طويلة حتى تمكن المتهم من الفرار، وفرضت قوات الشرطة كردونًا أمنيًا حول منطقة الاشتباكات وخرجت عدة مأموريات بحثا عن المتهم الهارب، وكلف اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بوضع تمركزات أمنية لمتابعة الحالة بالمنطقة، وتم تشكيل فريق بحث لتتبع خط سير المسجل خطر للقبض عليه.

ووردت معلومات للأمن، بتواجد المطلوب بأحد العقارات بميدان أبو غريب، وتم ارسال مأمورية مسلحة من قوات الشرطة والامن العام مدعمة بقوات من العمليات الخاصة بالامن المركزي للقبض عليه، وعقب وصول القوات دارت اشتباكات بين الطرفين، وردت القوات علي مصدر النيران، حيث تم التعامل معه بحذر شديد لوجود سكان بالمنطقة، وبعد ساعات من تبادل اطلاق النيران لقى المتهم مصرعه.

المصدر: صدى البلد