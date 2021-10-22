استغاثة فتاة.. مجموعات قتالية تابعة للأمن المصري تحاصر منزلا بعد بلاغ عاجل (فيديو)

دفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج المصرية قبل قليل بمجموعات قتالية معززة بالمدرعات إلى منطقة ميدان أبو غريب بدائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج.

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وأوضحت قوات الأمن أنه تم التعامل بإطلاق أعيرة نارية على أحد المباني السكنية أثناء مطاردة أحد العناصر المطلوبين، عقب إطلاق فتاة استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستنجدت الفتاة بالأجهزة الأمنية لإنقاذ أسرتها من قبضة أحد المطلوبين جنائيا بناحية ميدان أبو غريب دائرة مركز طما شمال المحافظة.

وأفاد شهود العيان بأن الحادث سببه خلافات مالية بين أبناء عمومة، وحال التدخل من قبل الأهالي قام أحد العناصر بتهديدهم بإشعال أسطوانة غاز بمنزلهم.

المصدر: اليوم السابع