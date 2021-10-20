مصر.. محاولة تكسير أشهر تماثيل ميدان التحرير والأمن يتحرك (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية فى مصر، القبض على شخص أحضر مطرقة حديدية واعتلى أحد تماثيل الكباش بميدان التحرير، المحيطة بالمسلة، محاولا تحطيمه.

ووفقا لقوات الأمن شاهد المواطنون أحد الأشخاص يمسك بمطرقة حديدية ناويا تحطيم أحد التماثيل الموجودة بميدان التحرير، مرددا شعارات دينية، وتمكنت من إلقاء القبض على هذا الشخص.

المصدر: الشروق