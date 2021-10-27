النيابة المصرية تعلن مباشرة التحقيق مع "مسؤولي الصحة" وتنفي صحة ما ينشر عن القضية

أعلنت النيابة العامة المصرية أنها باشرت التحقيق مع مسؤولين في وزارة الصحة ونفت في الوقت ذاته صحة ما يتم تداوله عبر المواقع الإخبارية حول ذلك.

إقرأ المزيد

وقالت النيابة في بيان نشرته اليوم عبر "فيسبوك" إنها تولت منذ أمس الثلاثاء "مباشرة التحقيقات مع مسؤولين بوزارة الصحة في ما هو منسوب إليهم".

وأضافت أن إدارة البيان في مكتب النائب العام رصدت ما تم تداوله في المواقع الإخبارية ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار عن الوقائع التي تولت النيابة العامة التحقيقات فيها، ووصفتها بأنها "غير صحيحة".

وأهابت النيابة "بالكافة الالتزام بما تعلنه وحدها من معلومات حول الواقعة، والالتفات عن أي أخبار كاذبة أو غير صحيحة قد تضع ناشريها تحت المسئولية القانونية".

وأكدت النيابة حرصها على "مبادئ الشفافية مع المجتمع" وقالت إنها "ستعلن حسبما ترى مناسبا لحسن سير التحقيقات وضمان سلامتها ما يتاح من معلومات أو بيانات".

يذكر أن صحفا ومواقع مصرية ذكرت أمس أن الرقابة الإدارية ألقت القبض على مدير مكتب وزيرة الصحة والسكان وآخرين بتهمة الرشوة.

المصدر: RT