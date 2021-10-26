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صحيفة: القبض على مدير مكتب وزيرة الصحة المصرية وآخرين "بتهمة الرشوة"

مجتمع

صحيفة: القبض على مدير مكتب وزيرة الصحة المصرية وآخرين
Reuters العاصمة المصرية القاهرة
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ذكرت صحيفة "الأسبوع" المصرية أن الرقابة الإدارية ألقت القبض أمس على مدير مكتب وزيرة الصحة والسكان وآخرين بتهمة الرشوة.

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ونقل موقع الصحيفة عن مصادر أن القبض تم عقب عودة الوزيرة هالة زايد من تخريج الكليات العسكرية، وأوضح أن الوزيرة فوجئت بوجود "قضية رشوة كبرى تتابعها الرقابة الإدارية منذ نحو شهر تقريبا".

وقالت المصادر للصحيفة إنه تم تفتيش مكاتب المتهمين الذين أحيلوا للتحقيق.

يذكر أن الوزيرة زايد تعرضت لأزمة قلبية مفاجئة، ونقلت إلى مستشفى وادي النيل، حيث أجريت لها عملية قسطرة.

 

المصدر: موقع صحيفة "الأسبوع"

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