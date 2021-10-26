إصابة وزيرة الصحة المصرية بأزمة قلبية ونقلها للمستشفى

أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان المصرية تعرض الوزيرة هالة زايد لأزمة صحية وتم نقلها إلى المستشفى إثر أزمة قلبية تعرضت لها.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الشروق" المصرية: "الوزيرة ما زالت تحت العلاج في الرعاية المركزة وحالتها مستقرة".

المصدر: الشروق