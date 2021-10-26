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إصابة وزيرة الصحة المصرية بأزمة قلبية ونقلها للمستشفى

أخبار العالم العربي

إصابة وزيرة الصحة المصرية بأزمة قلبية ونقلها للمستشفى
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أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان المصرية تعرض الوزيرة هالة زايد لأزمة صحية وتم نقلها إلى المستشفى إثر أزمة قلبية تعرضت لها.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الشروق" المصرية: "الوزيرة ما زالت تحت العلاج في الرعاية المركزة وحالتها مستقرة".

المصدر: الشروق

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