إصابة وزيرة الصحة المصرية بأزمة قلبية ونقلها للمستشفى
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أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان المصرية تعرض الوزيرة هالة زايد لأزمة صحية وتم نقلها إلى المستشفى إثر أزمة قلبية تعرضت لها.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الشروق" المصرية: "الوزيرة ما زالت تحت العلاج في الرعاية المركزة وحالتها مستقرة".
المصدر: الشروق
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