الصحة المصرية: سيكون لدينا 70 مليون جرعة لقاح ضد كورونا بنهاية أكتوبر

قالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، إنه لدى وزارتها 60.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا، مؤكدة أن عدد اللقاحات المتوافرة سيصل مع نهاية الشهر الجاري إلى 70 مليون جرعة.

وأكدت الوزيرة خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم السبت على أهمية زيادة حملات التوعية بالمحافظات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المواطنين على تلقي اللقاحات الخاصة بكورونا.

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كما أشارت زايد إلى أن السلطات قامت بزيادة عدد المراكز المخصصة لتقديم اللقاحات في مختلف محافظات مصر.

وحتى أمس الجمعة، بلغ إجمالي المصابين بكورونا المسجل في مصر 316711 حالة منها 267355 حالة تم شفاؤها، و17884 وفاة.

المصدر: "الأهرام"