 
مباشر

الصحة المصرية: سيكون لدينا 70 مليون جرعة لقاح ضد كورونا بنهاية أكتوبر

أخبار العالم العربي

الصحة المصرية: سيكون لدينا 70 مليون جرعة لقاح ضد كورونا بنهاية أكتوبر
Reuters Shokry Hussien
وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ritc

قالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، إنه لدى وزارتها 60.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا، مؤكدة أن عدد اللقاحات المتوافرة سيصل مع نهاية الشهر الجاري إلى 70 مليون جرعة.

وأكدت الوزيرة خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم السبت على أهمية زيادة حملات التوعية بالمحافظات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المواطنين على تلقي اللقاحات الخاصة بكورونا.

إقرأ المزيد
"الصحة المصرية": تسجيل 869 إصابة و38 وفاة جديدة بفيروس كورونا

كما أشارت زايد إلى أن السلطات قامت بزيادة عدد المراكز المخصصة لتقديم اللقاحات في مختلف محافظات مصر.

وحتى أمس الجمعة، بلغ إجمالي المصابين بكورونا المسجل في مصر 316711 حالة منها 267355 حالة تم شفاؤها، و17884 وفاة.

المصدر: "الأهرام"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا