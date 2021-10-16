"الصحة المصرية": تسجيل 869 إصابة و38 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة المصرية 869 إصابة و38 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي المصابين المسجل في مصر بلغ حتى الجمعة 316711 حالة منها 267355 حالة تم شفاؤها، و17884 وفاة.

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 267355 وخروجهم من المستشفيات



الصحة: تسجيل 869 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 38 حالة وفاة pic.twitter.com/F3wldAugCS — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) October 15, 2021

المصدر: وزارة الصحة المصرية