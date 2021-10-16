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"الصحة المصرية": تسجيل 869 إصابة و38 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

Reuters
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سجلت وزارة الصحة المصرية 869 إصابة و38 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي المصابين المسجل في مصر بلغ حتى الجمعة 316711 حالة منها 267355 حالة تم شفاؤها، و17884 وفاة.

المصدر: وزارة الصحة المصرية

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