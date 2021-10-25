تطورات الأوضاع في السودان لحظة بلحظة
تواترت الأنباء فجر اليوم الاثنين، من السودان، متحدثة عن تحركات عسكرية في العاصمة الخرطوم وعن وضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تحت الإقامة الجبرية، وفيما يلي تغطية لأهم الأحداث:
- بيان لتجمع المهنيين السودانيين أعلن فيه عن تحرك عسكري للاستيلاء على السلطة.
- اعتقال قيادات مدنية في مجلس الوزراء والمجلس السيادي.
- قوة عسكرية تقتحم منزل وزير الصناعة إبراهيم الشيخ وتقتاده إلى جهة غير معلومة.
- قطع خدمات الإنترنت والاتصالات في العاصمة الخرطوم.
- تجمع المهنيين يدعو السودانيين للخروج إلى الشوارع للتصدي لأي انقلاب عسكري.
- اندلاع احتجاجات في الخرطوم وحرق إطارات سيارات إثر اعتقال قيادات من الائتلاف الحاكم.
- تعزيزات عسكرية تصل الخرطوم بعد اعتقالات لوزراء وقيادات مدنية في الحكومة السودانية.
المصدر: RT + وكالات
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