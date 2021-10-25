الجامعة العربية تعرب عن قلقها من تطورات الأوضاع في السودان

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن بالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع في السودان وطالب جميع الأطراف السودانية بالتقيد بالوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في 2019.

وشدد أحمد أبو الغيط على ضرورة التزام جميع الأطراف السودانية بالوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في أغسطس 2019 بمشاركة المجتمع الدولي والجامعة العربية، وكذلك باتفاق جوبا للسلام لعام 2020.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة: "لا توجد مشكلات لا يمكن حلها بدون الحوار، ومن المهم احترام جميع المقررات والاتفاقات التي تم التوافق عليها بشأن الفترة الانتقالية وصولا إلى عقد الانتخابات في مواعيدها المقررة، والامتناع عن أية إجراءات من شأنها تعطيل الفترة الانتقالية أو هز الاستقرار في السودان".

وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم منذ فجر اليوم تحركات عسكرية تم إلى إثرها اعتقال عدد من الوزراء بينهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وقياديين آخرين مدنيين.

المصدر: RT