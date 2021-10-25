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جرحى في صفوف المتظاهرين أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم

أخبار العالم العربي

جرحى في صفوف المتظاهرين أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم
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قالت وسائل إعلام سودانية، اليوم الاثنين، إن عددا من المتظاهرين أُصيبوا في اشتباكات أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم، وذلك خلال الاحتجاجات الرافضة لاستيلاء الجيش على السلطة.

وأفادت وسائل إعلام نقلا عن شهود عيان أن عدة أشخاص أصيبوا في اشتباكات بين جنود سودانيين ومتظاهرين مناهضين لاستيلاء الجيش على السلطة، أثناء محاولتهم الاقتراب من مبان تضم مقرات عسكرية في الخرطوم.

يتبع..

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