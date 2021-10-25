وزارة الإعلام السودانية: حمدوك يطلب التمسك بالسلمية والدفاع عن الثورة من مكان إقامته الجبرية
Reuters HANNIBAL HANSCHKE
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أعلنت وزارة الإعلام السودانية أن "رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، وفي رسالة من مقر إقامته الجبرية، يطلب من السودانيين التمسك بالسلمية واحتلال الشوارع للدفاع عن ثورتهم".
وعلى حسابها في "تويتر"، قالت وزارة الإعلام إن "القوات العسكرية المشتركة، التي تحتجز عبد الله حمدوك داخل منزله، تمارس عليه ضغوطات لإصدار، بيان مؤيد للانقلاب.
المصدر: RT
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