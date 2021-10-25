 
مباشر
عاجل
وزارة الإعلام السودانية: قوة من الجيش تعتقل حمدوك وتنقله إلى مكان مجهول بعد رفضه تأييد "الانقلاب"

وزارة الإعلام السودانية: حمدوك يطلب التمسك بالسلمية والدفاع عن الثورة من مكان إقامته الجبرية

أخبار العالم العربي

وزارة الإعلام السودانية: حمدوك يطلب التمسك بالسلمية والدفاع عن الثورة من مكان إقامته الجبرية
Reuters HANNIBAL HANSCHKE
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rky9

أعلنت وزارة الإعلام السودانية أن "رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، وفي رسالة من مقر إقامته الجبرية، يطلب من السودانيين التمسك بالسلمية واحتلال الشوارع للدفاع عن ثورتهم".

إقرأ المزيد
تطورات الأوضاع في السودان لحظة بلحظة
تطورات الأوضاع في السودان لحظة بلحظة

وعلى حسابها في "تويتر"، قالت وزارة الإعلام إن "القوات العسكرية المشتركة، التي تحتجز عبد الله حمدوك داخل منزله، تمارس عليه ضغوطات لإصدار، بيان مؤيد للانقلاب.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا