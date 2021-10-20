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وسائل إعلام مصرية : مصرع 19 شخصا في تصادم سيارة نقل بحافلة على الطريق الأوسطي

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وسائل إعلام مصرية : مصرع 19 شخصا في تصادم سيارة نقل بحافلة على الطريق الأوسطي
Globallookpress
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لقي 19 شخصا مصرعهم في مصر إثر تصادم سيارة نقل وحافلة أعلى الطريق الدائري الأوسطي في الاتجاه من مدينة 6 أكتوبر وصولا إلى الفيوم.

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وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة أعلى الأوسطي بوقوع حادث مروري، على الفيوم انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين مصرع 19 شخصا من ركاب سيارة حافلة بعدما عبرت شاحنة الطريق المقابل، وأسفر عن مصرع الركاب بالكامل بمن فيهم سائق النقل، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المتوفين إلى المستشفى.

المصدر: RT

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