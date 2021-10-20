وسائل إعلام مصرية : مصرع 19 شخصا في تصادم سيارة نقل بحافلة على الطريق الأوسطي
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rjt5
لقي 19 شخصا مصرعهم في مصر إثر تصادم سيارة نقل وحافلة أعلى الطريق الدائري الأوسطي في الاتجاه من مدينة 6 أكتوبر وصولا إلى الفيوم.
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة أعلى الأوسطي بوقوع حادث مروري، على الفيوم انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين مصرع 19 شخصا من ركاب سيارة حافلة بعدما عبرت شاحنة الطريق المقابل، وأسفر عن مصرع الركاب بالكامل بمن فيهم سائق النقل، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المتوفين إلى المستشفى.
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.