مصرع شاب في الاسكندرية بحادث مروري في مصادفة "عجيبة"

سردت صحيفة الوطن المصرية ملابسات مصرع شاب في حادث مروري حمل مصادفة وصفت بالعجيبة حيث بدا كما لو أن قدره كان مكتوبا "على نمرة العربية" التي كان يقودها.

وأشارت الصحيفة إلى أن حالة من الحزن خيمت على مدينة الإسكندرية بسبب وفاة شاب يدعى عبد الله زيزو بطيئة، ويبلغ من العمر 18 عاما، إثر وفاته في حادث مروري بسيارة كان يقودها على محور المحمودية.

وأفيد بأن السيارة تحطمت "بشكل كامل ما نتج عنه وفاته في حينها، إلا أن الغريب في ذلك الحادث هو ارتباط موعد الحادث بنفس أرقام السيارة التي كان يقودها".

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ونقل عن صديق للفقيد يدعى مودي منير قوله إن الحادث حمل أمرا غريبا وذلك لأن لوحة السيارة التي كان يقودها كانت تحمل الرقم "س ي أ – 9259"، ما فسر بأنه سوء حظ، لأنها حملت في طياتها "موعد الحادث الأليم".

وعد هذا الصديق أن اللوحة كانت تشير إلى الساعة "9" التي حصل بها الحادث، مساء يوم "25" سبتمبر، وهو شهر "9"، معلقا بعبارة محزنة نقول: "قدرك كان مكتوب على نمرة العربية يا حبيبى".

صديق آخر يدعى عبد الله، أشار إلى أن الشاب لقي مصرعه في سيارة تعود لعائلته وليس في سيارته الخاصة التي تحمل الرقم "س د ب – 1757"، معقبا بقوله: "وكأن القدر أراد ذلك، لتتشابه أرقام السيارة مع تفاصيل الحادث".

المصدر: الوطن