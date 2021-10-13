المعارضة المغربية تطالب بإطلاق سراح معتقلي "حراك الريف"

أجمعت فرق المعارضة المغربية على انتقاد البرنامج الحكومي، الذي قدمه رئيس الحكومة الاثنين الماضي أمام البرلمان بغرفتيه، مطالبة بإطلاق سراح معتقلي "حراك الريف".

ودعت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، إلى إحداث انفراج حقوقي في المغرب عبر إطلاق سراح معتقلي حراك الريف وكافة معتقلي الرأي والصحافيين، والقطع مع "ديمقراطية الواجهة".

كما انتقدت فاطمة التامني، عن تحالف فيدرالية اليسار، تغييب وزارة حقوق الإنسان واستمرار انتهاك الحريات، ودعت إلى ضرورة إحداث انفراج حقوقي وإطلاق سراح معتقلي الحراكات وكافة معتقلي الرأي.

واعتبرت التامني أن البرنامج الحكومي لم يحدث القطائع الضرورية مع برامج الحكومات السابقة والتي كان حزب رئيس الحكومة طرفا فيها، على الرغم من رفعه لبعض الشعارات الاجتماعية، بل وحديثه عن الدولة الاجتماعية.

المصدر: "هيسبريس"