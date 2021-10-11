وزير خارجية إيران لنظيره الأردني: نرغب ببناء علاقات مبنية على الاحترام المتبادل مع دول المنطقة

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي أن طهران ترغب ببناء علاقات ودية وأخوية مع دول المنطقة مبنية على الاحترام المتبادل".

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها، إن عبد اللهيان أجرى اتصالا هاتفيا بالصفدي.

وأضافت أن "عبد اللهيان عبر عن رغبة إيران ببناء علاقات ودية وأخوية مبنية على الاحترام المتبادل مع دول المنطقة، وطالب بتعزيز العلاقات بين البلدين من خلال استغلال الفرص والإمكانيات الاقتصادية والتجارية في المنطقة".

وتابعت أن عبد اللهيان "أعلن عن دعم طهران للحوار والتعاون الإقليمي بعيدا عن التدخلات الخارجية، واعتبر أن تعزيز العلاقات بين بلدان المنطقة عنصرا لتوفير الأرضية المناسبة للازدهار الاقتصادي والاستقرار في المنطقة".

وأوضحت أنه "عبر عن دعم طهران للوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس الشريف أمام محاولات إسرائيل فرض وصايتها على هذه الأماكن".

وأشارت إلى أنه "شرح موقف إيران بشأن إجراء استفتاء عام يشارك فيه سكان فلسطين الأصليين لتقرير مصيرهم، كما عبر عن رفض طهران لجميع الخطط المفروضة التي تتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني وتساعد على استمرار الاحتلال".

وأضافت أن "الصفدي أشار من جانبه إلى المواجهات والمناقشات في المنطقة، مؤكدا ضرورة التوصل إلى التفاهم بين مختلف بلدان المنطقة في إطار المصلحة الجماعية".

المصدر: RT