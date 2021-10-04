مراسلنا: اطلاق نار في حي جبرة جنوب الخرطوم وأنباء عن مداهمه خلية إرهابية

أفاد مراسلنا في السودان بأن حي الجبرة جنوب الخرطوم يشهد إطلاق نار وأن الأنباء الأولية تتحدث عن اشتباك مع جماعة إرهابية.

هذا ولم يصدر أي تصريح رسمي، كما لم تتحدث الأنباء عن سقوط قتلى أو مصابين في العملية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن العملية أسفرت عن القبض على 4 عناصر إرهابية.

تجدر الإشارة إلى أن خلية إرهابية قتلت الأسبوع الماضي 5 عناصر من جهاز المخابرات السوداني، قبل أن تتمكن القوات الأمنية من إلقاء القبض على عناصرها في وقت لاحق.

المصدر: RT