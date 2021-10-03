السودان.. الأمن يعتقل 3 عناصر إرهابية بضواحي الخرطوم

أطاحت قوات الأمن السودانية، الأحد، بـ 3 عناصر إرهابية، في حي الهدى، شرق النيل، بالعاصمة الخرطوم.

ونقلت صحيفة "السوداني"، اليوم الأحد، عن مصادر، قولها إن "السلطات الأمنية قبضت على 3 عناصر إرهابية، منهم 2 مصريين والثالث سوداني، بمنطقة الهدى، الواقعة في مدنية شرق النيل"​​​.

وكان جهاز المخابرات العامة السودانية، أعلن عن مداهمة خلية إرهابية بمنطقتي جبرة والأزهري، جنوبي الخرطوم، يوم الثلاثاء الماضي، مما أسفر عن القبض على 11 من جنسيات مختلفة، ينتمون لتنظيم "داعش"، فيما تمكن 4 آخرون من الهروب.

كما أعلن جهاز المخابرات مصرع 5 وجرح آخر من ضباط المخابرات السودانية أثناء عملية مداهمة الخلية الإرهابية.

المصدر: صحيفة "السوداني"