وفد من "حماس" برئاسة هنية يتوجه إلى القاهرة

قال مصدر قيادي في حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم السبت، إن وفدا من الحركة برئاسة إسماعيل هنية، سيصل إلى العاصمة المصرية القاهرة غدا الأحد.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن المصدر قوله إن وفد "حماس" سيجري مباحثات مع قيادة المخابرات العامة المصرية بشأن المستجدات السياسية وملفات مشتركة.

كما كتب زعيم الحركة يحيى السنوار تغريدة على "تويتر" جاء فيها: "غدا بإذن الله نتوجه إلى القاهرة لإجراء محادثات مع كبار مسؤولي المخابرات المصرية وسنتناول ملف التهدئة وملف تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال".

غدا بإذن الله نتوجه إلى #القاهرة لإجراء محادثات مع كبار مسؤولي المخابرات المصرية، وسنتناول ملف التهدئة وملف تبادل الأسرى بين المقاومة والإحتلال . — يحيي السنوار 🇵🇸 (@alsinwr_yahia) October 2, 2021

المصدر: "الأناضول" + RT