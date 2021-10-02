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وفد من "حماس" برئاسة هنية يتوجه إلى القاهرة

أخبار العالم العربي

وفد من
AFP Mahmoud ZAYYAT
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية
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قال مصدر قيادي في حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم السبت، إن وفدا من الحركة برئاسة إسماعيل هنية، سيصل إلى العاصمة المصرية القاهرة غدا الأحد.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن المصدر قوله إن وفد "حماس" سيجري مباحثات مع قيادة المخابرات العامة المصرية بشأن المستجدات السياسية وملفات مشتركة.

كما كتب زعيم الحركة يحيى السنوار تغريدة على "تويتر" جاء فيها: "غدا بإذن الله نتوجه إلى القاهرة لإجراء محادثات مع كبار مسؤولي المخابرات المصرية وسنتناول ملف التهدئة وملف تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال".

المصدر: "الأناضول" + RT

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