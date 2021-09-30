بغداد توضح بشأن مقطع فيديو يظهر دخول الشرطة الروسية إلى سفارتها في موسكو

أصدرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، توضيحا بشأن مقطع فيديو تداولته منصات على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر دخول الشرطة الروسية إلى السفارة العراقية في موسكو.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان صحفي: "بشأن ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول دخول الشرطة إلى مبنى السفارة العراقية في موسكو، فإن المقطع قديم منذ العام 2013 ويتعلق بالمدرسة العراقية هناك".

وأضاف: "نسقنا حينها مع الجهات المعنية هناك ووجدنا تعاونا وتنسيقا بنحو يؤكد حق العراق بهذا الشأن وعبر سفارتنا وبجهود عالية المستوى وبتنسيق مع الجهات المختصة في موسكو".

يذكر أن منصات على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت في اليومين الأخيرين مقطع فيديو يظهر دخول الشرطة الروسية إلى سفارة بغداد في موسكو وتحدثت عن بيع أحد الموظفين مبنى السفارة.

المصدر: RT