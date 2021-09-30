الصحة السعودية تسجل 44 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 547134 حالة منذ تفشي الجائحة في المملكة.

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وأكدت وزارة الصحة تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8716 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 212 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 53 حالة تعاف جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين من الفيروس 536178 شخصا في السعودية.

المصدر: سبق