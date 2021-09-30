مقتل أحد مقاتلي سرايا القدس وإصابة آخرين أثناء اقتحام الجيش الإسرائيلي لبلدة برقين (فيديو)

قتل شاب فلسطيني وأصيب آخرون أثناء اقتحام الجيش الإسرائيلي لبلدة برقين بغربي جنين.

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وأفادت مصادر محلية، اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على الشاب علاء ناصر شفيق زيود، البالغ من العمر 22عاما، من بلدة السيلة الحارثية، كما أصاب فلسطينيين اثنين، تم نقلهما إلى المشفى لتلقي العلاج.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القتيل أصيب بـ 4 رصاصات، رصاصتان في الصدر، رصاصة في الرقبة، ورصاصة في الفخذ الأيمن.

من جهتها، نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي علاء ناصر، وهو أحد مقاتليها.

وقامت العشرات من الآليات العسكرية والوحدات الخاصة باقتحام قرية برقين ومحاصرة عدة منازل، كما اعتقلت مواطنين ودارت اشتباكات مع المقاومين.

واقتحمت دوريات عسكرية برقين من كافة المداخل، كفيرت واليامون وكفردان، وأغلقوا وسطها، في وقت حاصروا فيه منطقة جبل الخصم الذي كان ساحة لعملية الجيش الإسرائيلي فجر يوم الأحد الماضي، والتي أصيب فيها جنديان وقتل شابان فلسطينيان.

#شاهد| لحظة اطلاق النار على الشـهــيـد علاء زيود وهو ملقى على الأرض. pic.twitter.com/GwCleT2Vtt — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 30, 2021

المصدر: RT+ وسائل إعلام فلسطينية