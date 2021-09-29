"فرانس برس": 100 قتيل في مأرب والحوثيون يستقدمون تعزيزات

أفادت وكالة "فرانس برس" بسقوط 100 قتيل على الأقل من عناصر قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثيين في محافظة مأرب التي لا تزال من أكبر بؤر التصعيد العسكري في البلاد.

ونقلت الوكالة اليوم الأربعاء عن مصدر عسكري في قوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هاتي قوله إن خسائر الحوثيين خلال الساعات الـ48 الماضية بلغت 68 قتيلا، مقابل 32 قتيلا من القوات الحكومية، جراء مواجهات وغارات جوية في جبهات مأرب.

وأشارت مصادر عسكرية للوكالة إلى أن الحوثيين يستقدمون تعزيزات عسكرية تتدفق يوميا لدعم زحفهم التي صعّدوه في فبراير الماضي بغية إحكام سيطرتهم على مدينة مأرب الاستراتيجية.

بدورها، أفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين بأن التحالف العربي بقيادة السعودية شن 59 غارة جوية على مأرب خلال اليومين الماضيين.

المصدر: "فرانس برس"