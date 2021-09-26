المغرب يشتري صواريخ JSOW الأمريكية لتعزيز قواته الجوية

أبرمت المملكة المغربية صفقة مع الولايات المتحدة ستحصل بموجبها على صواريخ AGM-154 JSOW، التي يبلغ مداها الأقصى 550 كيلومترا.

وأفاد موقع DEFENSA المتخصص في الشؤون العسكرية، بأن المملكة أبرمت صفقة عسكرية مع وزارة الدفاع الأمريكية ستحصل بموجبها على صواريخ JSOW التي يمكن استخدامها بواسطة السفن والطائرات الحربية وطائرات الـF16.

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ويصل مدى الصاروخ إلى 130 كيلومترا في حال إطلاقه من منصة على علو مرتفع، بينما يتراوح مدى النسخة JSOW-ER منه بين 130 و560 كلم.

المصدر: "هسربيس"