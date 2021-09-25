المغرب يعزز أسطوله الجوي بطائرات "بيرقدار" التركية المسيّرة

تسلم المغرب مؤخرا دفعة أولى من طائرات "بيرقدار تي بي 2" التركية المسيّرة، وفق وسائل إعلام محلية عن منتدى "فار-ماروك" المتخصص في الشؤون العسكرية.

وذكر موقع "هسبريس" المغربي الذي يصدر باللغة الفرنسية أن عمليات التسليم بدأت في 17 سبتمبر، ومن المقرر تسليم باقي الطائرات تدريجيا في إطار صفقة تمت بين المغرب وشركة "بايكار" التركية المصنعة في أبريل الماضي.

وكانت الرباط طلبت في أبريل 13 طائرة من هذا الطراز بقيمة 70 مليون دولار، في إطار تطوير وتجديد ترسانة القوات المسلحة الملكية، حتى تكون على أعلى درجات الحداثة والكفاءة والجاهزية، حسب منتدى "فار-ماروك" المتخصص.

كما أفادت الأنباء بأن عددا من أفراد القوات المسلحة المغربية اجتازوا برنامجا تدريبيا في تركيا شهري يوليو وسبتمبر.

وتأتي الصفقة في ظل التوترات الأخيرة مع الجزائر التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط وأغلقت أجواءها أمام الطائرات المدنية والعسكرية المغربية.

المصدر: وسائل إعلام مغربية + "فيسبوك"