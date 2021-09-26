المغرب.. عائلة بلفقيه ترفض قبول تعزية أحد المقربين من الفقيد "لغدره"

رفضت عائلة الراحل عبد الوهاب بلفقيه في المغرب قبول ناقة عزاء بالراحل قدمها عضو منتخب في جهة كلميم واد نون، بسبب ضلوع المعزّي في "غدر سياسي" لتحالف بلفقيه.

وقالت مصادر لموقع "اليوم24"، إن "عائلة بلفقيه قررت عدم تسلم الناقة، التي أرسلها عضو في جهة كلميم وادنون، والذي كان من بين أقرب المنتخبين للفقيد، والذي استفاد من الدعم السياسي الكافي لوصوله إلى رئاسة إحدى الجماعات في الجهة لولاية جديدة، إلا أنه تراجع في الدقائق الأخيرة عن دعم التحالف، الذي تزعمه بلفقيه لدعم محمد أبودرار، وكيل لائحة "الاتحاد الاشتراكي"، والكاتب الجهوي لنفس الحزب، للوصول إلى رئاسة الجهة، حيث قرر التصويت لصالح امباركة بوعيدة، وكيلة "التجمع الوطني للأحرار" وآخر كان من بين المقربين لبلفقيه، مما مكن التجمع من الحفاظ على رئاسة الجهة لولاية ثانية، بعد حصوله على أغلبية الأصوات بـ 28 صوتا مقابل صفر لمحمد أبو درار".

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وأضافت أنه "لم يتقدم المعنيان بالأمر إلى منزل بلفقيه بشكل شخصي لتقديم واجب العزاء لأفراد عائلته الصغيرة، والكبيرة، بل اختار أحدهما إرسال ناقة إلى خيمة العزاء في منزله العائلي في أيت عبد الله، بدلا من الحضور بشكل شخصي، وهو ما رفضته العائلة، وتحفظت على تقبل العزاء".

المصدر: "اليوم24"