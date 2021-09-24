 
مباشر

موسكو ترحب باستكمال تشكيل الحكومة في لبنان

أخبار العالم العربي

موسكو ترحب باستكمال تشكيل الحكومة في لبنان
Sputnik Russian Foreign Ministry
المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rd0j

أعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف عن ترحيب روسيا باستكمال تشكيل الحكومة في لبنان.

واستقبل بوغدانوف يوم الجمعة عضو مجلس النواب اللبناني طوني فرنجية وبحث معه تطورات الشرق الأوسط والوضع في لبنان وسوريا.

وجاء في بيان عن الخارجية الروسية في أعقاب اللقاء، أن "الجانب الروسي رحب بإتمام عملية تشكيل الحكومة في لبنان برئاسة نجيب ميقاتي، وأعرب عن أمله بتجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان بأسرع ما يمكن".

إقرأ المزيد
البرلمان اللبناني يمنح الثقة لحكومة نجيب ميقاتي بأغلبية أعضائه
البرلمان اللبناني يمنح الثقة لحكومة نجيب ميقاتي بأغلبية أعضائه

وأكد "دعم موسكو لسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي لبنان، وحق اللبنانيين في اتخاذ قراراتهم المستقلة دون أي تدخل خارجي".

وبحث الجانبان كذلك "جملة من القضايا الملحة الخاصة بمواصلة تعزيز التعاون الروسي اللبناني متعدد الأوجه".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا