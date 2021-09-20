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البرلمان اللبناني يمنح الثقة لحكومة نجيب ميقاتي بأغلبية أعضائه

أخبار العالم العربي

البرلمان اللبناني يمنح الثقة لحكومة نجيب ميقاتي بأغلبية أعضائه
AP
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أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بأن حكومة نجيب ميقاتي نالت ثقة المجلس النيابي بأغلبية 85 صوتا و15 نائبا صوتوا "لا ثقة".

وكان مجلس النواب عقد جلسة بدأت عند الساعة 11 صباحا بتوقيت بيروت في قصر الأونيسكو، جرى خلالها مناقشة البيان الوزاري والتصويت على منح الثقة لحكومة "معا للإنقاذ".

وكانت الحكومة تعهدت في بيانها الوزاري، بالتفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي "بما تقتضيه الأولويات والمصلحة الوطنية".

وأشار بيانها الوزاري إلى الالتزام بإعادة التفاوض مع الدائنين، "للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام"، بعدما تخلف لبنان في مارس 2020 عن سداد مستحقات بمليارات الدولارات من سندات "يوروبوندز".

المصدر: RT

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