المغرب.. انتخاب أسماء أغلالو أول امرأة عمدة للرباط

انتخبت اليوم الجمعة أسماء أغلالو عن حزب "التجمع الوطني للأحرار" عمدة للعاصمة المغربية الرباط، خلفا لمحمد صديقي عن حزب "العدالة والتنمية".

وحصلت أغلالو وهي أول امرأة تشغل منصب عمدة العاصمة الرباط على 58 صوتا من أصل 81.

ونالت أغلالو منصب عمدة الرباط على حساب منافسيها الحسن لشكر عن حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" الذي صوت لصالحه 7 منتخبين، وبديعة بناني عن حزب "العدالة والتنمية" التي نالت 8 أصوات فقط.

وفي أول تصريح لها عقب فوزها، قالت أغلالو إنها "ستكون عمدة للجميع، أغلبية ومعارضة"، مضيفة أن "الكل سيعملون في سبيل التنمية والرفع من مستوى عيش الرباطيين".

المصدر: "هسبريس"