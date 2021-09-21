المشير محمد حسين طنطاوي.. شارك في صد العدوان الثلاثي وحرب الاستنزاف وتولى رئاسة مصر

توفي المشير، محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع المصري الأسبق، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الخامسة والثمانين عاماً.

وكان المشير طنطاوي قد حصل على لقب المشير في أكتوبر 1993، بينما شغل منصب وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة المصرية في الفترة من 20 مايو 1991، وحتى 12 أغسطس 2012، كما أدار الفترة الانتقالية ما بين تنحي رئيس الجمهورية الأسبق، محمد حسني مبارك في 11 فبراير، بوصفه رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة التي كانت تدير شؤون البلاد، وحتى تولّي الرئيس السابق، محمد مرسي مهام منصبه في 30 يونيو 2012.

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كما شغل المشير طنطاوي عدداً من المناصب القيادية في القوات المسلحة المصرية، من بينها قائد الجيش الثاني الميداني (1987)، ثم قائد الحرس الجمهوري (1988)، قبل أن يصبح القائد العام للقوات المسلحة في 1991.

وقد شارك المشير طنطاوي في صد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، ثم في حرب عام 1967، وفي حرب الاستنزاف (1967-1970)، وفي حرب أكتوبر عام 1973، ثم في حرب الخليج الثانية عام 1991.

كما حاز عدداً كبيراً من الأوسمة المدنية والعسكرية، من بينها قلادة النيل (مصر)، وسام الامتياز (باكستان)، وسام الجمهورية التونسية (تونس)، وأنواط: الشجاعة من الطبقة الثانية بعد حرب أكتوبر، الجلاء، الاستقلال، النصر، تحرير سيناء، الواجب العسكري من الطبقة الثانية، الخدمة الممتازة وغيرها، وأوسمة: التحرير، ذكرى قيام الجمهورية العربية المتحدة، تحرير الكويت، وغيرها.

وقد أحيل المشير طنطاوي للتقاعد بقرار رئاسي من الرئيس السابق، محمد مرسي، في 12 أغسطس 2012، حيث منح وقتها قلادة النيل، وعيّن مستشاراً لرئيس الجمهورية.

المصدر: RT