"قسد": "هيئة تحرير الشام" تعزز تمركزها في عفرين السورية

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" أن "هيئة تحرير الشام" (النصرة سابقا) أنشأت نقطة عسكرية جنوب عفرين وأنها تعزز وجودها في المدينة ووصفت ذلك بأنه "مؤشرات خطيرة".

وفي "بلاغ صحفي بخصوص التذكير بتحركات (هيئة تحرير الشام) في منطقة عفرين" تحدثت "قسد" عن "تمركز مسلحي الهيئة، المصنفة إرهابية، في عفرين"، ووصفت ذلك، إضافة إلى التقارير الدولية التي قالت إنها "أكدت تورط جماعات أخرى مرتبطة بتركيا (أحرار الشرقية) في تجنيد مرتزقة داعش"، وصفته بأنه "مؤشرات خطيرة على تحويل المناطق المحتلة وخاصة عفرين إلى بيئة آمنة للتنظيمات المتطرفة ونقطة انطلاق لتخطيط وتنفيذ الأعمال الإرهابية على الساحة السورية والدولية".

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وأوضحت "قسد" أن قادة التنظيم قاموا بجولة في قرية باصوفان الإيزيدية (جنوب عفرين) وكذلك ناحيتي جنديرس، وشيخ الحديد، إضافة إلى مدينة إعزاز وريف الباب والتقوا بمتزعمي الفصائل التابعة لتركيا.

وأضاف مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي في البلاغ، أن ثمة معلومات مؤكدة، تفيد بأن الهيئة أنشأت نقطة عسكرية في قرية باصوفان، وفي عدد من المناطق التي تسيطر عليها تركيا عبر الفصائل التي تدعمها، في جنوب وغرب عفرين.

وقال شامي إن أفراد الهيئة يتحركون "برموز ووثائق خاصة بفصيل (الجبهة الشامية)، وأنها على مقربة من الاتفاق مع فصيل (لواء سليمان شاه - العمشات) لتبادل الأدوار في منطقة شيخ الحديد وناحية جنديرس.

المصدر: RT