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الدفاع الروسية: "النصرة" شنت 29 هجوما في منطقة وقف التصعيد شمال سوريا

أخبار العالم العربي

الدفاع الروسية:
Reuters MS/CAT
جندي سوري
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أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا يوم السبت أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" شنوا 29 هجوما في منطقة وقف التصعيد بإدلب شمال غربي سوريا.

وذكر المركز أن الهجمات سجلت في محافظات إدلب، واللاذقية، وحماة، وحلب.

وتمثل منطقة إدلب لوقف التصعيد التي تشمل مناطق في محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حلب والحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي، الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تنشط في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.

المصدر: RT

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