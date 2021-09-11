الدفاع الروسية: "النصرة" شنت 29 هجوما في منطقة وقف التصعيد شمال سوريا
Reuters MS/CAT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r9nx
أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا يوم السبت أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" شنوا 29 هجوما في منطقة وقف التصعيد بإدلب شمال غربي سوريا.
وذكر المركز أن الهجمات سجلت في محافظات إدلب، واللاذقية، وحماة، وحلب.
وتمثل منطقة إدلب لوقف التصعيد التي تشمل مناطق في محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حلب والحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي، الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تنشط في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.