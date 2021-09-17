بالفيديو.. مواجهات خلال مسيرات تضامنية مع الأسرى وضد الاستيطان في نابلس ورام الله

أفادت مراسلة RT بأن مواجهات اندلعت بين متظاهرين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي خلال مسيرات تضامنية مع الأسرى وضد الاستيطان في بيتا بجنوب نابلس وفي المغير بشمال رام الله.

هذا وانطلقت المسيرات التضامنية في بيتا والمغير وبيت دجن وأخرى عند جبل صبيح في بيتا، وقد أطلق الجيش الاسرائيلي الرصاص الحي على المتظاهرين في بيتا.

وكان الأسرى الفلسطينيون قرروا في وقت سابق من الأسبوع خوض إضراب مفتوح عن الطعام لتحسين ظروف حياتهم، اعتبارا من اليوم الجمعة، وذلك بعد التشديدات الأمنية التي اتخذتها إسرائيل عقب فرار الأسرى الستة من سجن جلبوع.

وفي وقت لاحق، أصدر نادي الأسير الفلسطيني بيانا أعلن فيه أن الحركة الأسيرة قررت وبشكل موحد ومتناغم تعليق خطوة الإضراب الجماعي عن الطعام، بعد الاستجابة لمطالبها.

المصدر: RT