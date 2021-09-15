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إسرائيل تفرض طوقا أمنيا على الأراضي الفلسطينية

أخبار العالم العربي

إسرائيل تفرض طوقا أمنيا على الأراضي الفلسطينية
Globallookpress
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تفرض إسرائيل طوقا أمنيا على مناطق السلطة الفلسطينية بدءا من الساعة الواحدة من ظهر اليوم الأربعاء وحتى منتصف ليلة الغد بسبب صوم يوم الغفران.

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وتستعد قوات الجيش الإسرائيلي تحسبا لاندلاع أعمال شغب بالتوازي مع استمرار البحث عن الأسيرين الفارين نفيعات وكمامجي. وانتشرت قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية في تجمعات سكنية يهودية وعربية في منطقة مرج ابن عامر.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أنه إذا استمر ما وصفه بـ "الإرهاب" المنطلق من قطاع غزة فهناك بدائل، منها حملة عسكرية حتى بثمن تفكيك الائتلاف الحكومي. وفي سلسلة مقابلات متلفزة أجراها مع وسائل الإعلام، مساء أمس الثلاثاء، كشف عن أنه أوضح للزعماء الأمريكي والمصري والأردني أنه لن يدعم حل الدولتين.

المصدر: مكان

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