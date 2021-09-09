إسرائيل.. تكليف لجنة حكومية بالتحقيق في ملابسات هروب السجناء الفلسطينيين

أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن نيتها تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في ملابسات هروب ستة معتقلين فلسطينيين من سجن جلبوع مطلع الأسبوع الجاري.

وأكد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف في بيان صدر عنه اليوم الخميس أنه أمر بتشكيل هذه اللجنة، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي بالتنسيق مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت وبموافقة المدعي العام أفيخاي ماندلبليت.

وذكر الوزير أن مجلس الوزراء سيصوت قريبا على تشكيل اللجنة،، متعهدا بأن الحكومة لن تدخر الجهد بغية كشف الملابسات التي أتاحت للسجناء الفلسطينيين المتهمين في قضايا أمنية الفرار بنجاح.

في غضون ذلك أكد موقع Ynet نقلا عن ضباط في سجن جلبوع أنه لم يكن هناك أي ناس أثناء عملية الهروب في برج مراقبة واقع على مقربة من مدخل النفق الذي فر عبره السجناء، مضيفا أن إحدى كاميرات المراقبة رصدت ما جرى عند مدخل النفق لكن لم يتابع أحد هذا البث مباشرة.

وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن البرج المذكور كان خاليا من الناس منذ أكثر من شهر بقرار من مدير السجن، بسبب نقص في الموارد البشرية.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"