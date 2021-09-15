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السعودية تؤكد التزامها بتحقيق إصلاحات "بعيدة المدى" بشأن تمكين المرأة

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السعودية تؤكد التزامها بتحقيق إصلاحات
Globallookpress
مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله ‏المعلمي (صورة أرشيفية)
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أكد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله ‏المعلمي، التزام بلاده بتحقيق إصلاحات "بعيدة المدى" تتعلق بتعزيز تمكين المرأة.‏

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وقال المعلمي، في كلمة ألقاها أمام المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن حكومة المملكة "لا تألوا جهدا في سبيل تسريع عملية تمكين المرأة من حقوقها، وتحقيق مساواة متوازنة ‏وواقعية وعادلة بين رجال ونساء المجتمع السعودي في مختلف المجالات، وعلى جميع المستويات، ‏حيث يأتي ذلك من خلال تعزيز دورهم كشركاء فاعلين في عمليات التنمية الوطنية بهدف تسريع ‏تحقيق رؤية المملكة 2030".

وأكد المعلمي دعم السعودية للخطة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة 2022 - ‏‏2025، كما رحب بقرار الأمين العام للأمم المتحدة ‏أنطونيو غوتيريش، بتعيين الأردنية سيما سامي بحوث مديرة تنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة خلال الأربع ‏سنوات المقبلة، مؤكدا "استمرار دعم حكومة المملكة الكامل لها خلال أداء ولايتها لثقتنا ‏الكاملة في قدرتها على قيادة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بحكمة وثبات وتوازن، الأمر الذي تتطلبه هذه ‏الفترة الحاسمة".‏

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وجدد المعلمي "تأكيد موقف المملكة الثابت ضد اللغات شديدة الحساسية والمثيرة للجدل غير المتفق ‏عليها، التي تضمنها نص الخطة الإستراتيجية 2022 - ‏‏2025، مع التأكيد على هيئة الأمم المتحدة ‏للمرأة على ضرورة أخذ حق سيادة الدول ومواءمة برامجها القطرية مع الأولويات الوطنية وضمن ‏الأطر التشريعية للدول بعين الاعتبار".‏

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

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