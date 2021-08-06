السعودية.. 20 امرأة يتوجن بمناصب قيادية عليا في رئاسة الحرمين

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تتويج 20 امرأة من الحاصلات على درجتي الماجستير والدكتوراه، بمناصب قيادية عليا في رئاسة الحرمين.

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وأوضح السديس بأنه "سيتم تمكين السيدات المتميزات علميا وعمليا في منصب مساعد للرئيس العام، ووكيلات للرئيس العام، ووكيلات مساعدات في مختلف التخصصات التطويرية".

وأشار الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى أن "المرأة العاملة بالحرمين الشريفين أثبتت كفاءتها في شتى المجالات".

المصدر: موقع "الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي"