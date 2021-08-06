 
مباشر

السعودية.. 20 امرأة يتوجن بمناصب قيادية عليا في رئاسة الحرمين

أخبار العالم العربي

السعودية.. 20 امرأة يتوجن بمناصب قيادية عليا في رئاسة الحرمين
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qzri

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تتويج 20 امرأة من الحاصلات على درجتي الماجستير والدكتوراه، بمناصب قيادية عليا في رئاسة الحرمين.

إقرأ المزيد
السعودية تستبعد الخال والعم من محارم المرأة عند أداء مناسك الحج
السعودية تستبعد الخال والعم من محارم المرأة عند أداء مناسك الحج

وأوضح السديس بأنه "سيتم تمكين السيدات المتميزات علميا وعمليا في منصب مساعد للرئيس العام، ووكيلات للرئيس العام، ووكيلات مساعدات في مختلف التخصصات التطويرية".

وأشار الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى أن "المرأة العاملة بالحرمين الشريفين أثبتت كفاءتها في شتى المجالات".

المصدر: موقع "الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا