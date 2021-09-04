بالفيديو.. نساء السعودية في تدريبات حربية للقوات المسلحة
نشرت وزارة الدفاع السعودية، مقاطع فيديو من "فيلم يستعرض جهود وزارة الدفاع ممثلة في مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة".
كما بينت مقاطع الفيديو عددا من المجندات بأول دفعة كادر نسائي ضمن القوات المسلحة السعودية، تحدثن عن تجربتهن وشعورهن بالمشاركة بصفوف الخدمة العسكرية.
#فيديو_الدفاع— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) September 2, 2021
فيلم يستعرض جهود #وزارة_الدفاع ممثلة في مركز تدريب #الكادر_النسائي للقوات المسلحة. pic.twitter.com/HtN4M7jOR8
كما أظهرت مقاطع الفيديو تفاصيل عدة حول التدريبات والنظام الذي تلقته المجندات السعوديات، كأول دفعة نسائية مسلحة في المملكة.
هذا وحظت صورة لمجندة تنتمي لأول دفعة نسائية انضمت لوحدات الجيش السعودي نشرتها وزارة الدفاع تحت عنوان " سعودية .. شامخةٌ أبيّة"، بإعجاب السعوديين، حيث علقت الإعلامية السعودية، خديجة عبد الله على الصورة ووصفتها بأنها "للتاريخ"، وأكملت: "سعيدة بالمستوى العالي الذي وصلت إليه الفتيات السعوديات.. فخورة بإنجازاتهن".
#صورة_للتاريخ— خديجة عبدالله 🇸🇦 (@khadijaabduall1) September 3, 2021
سعيدة بالمستوى العالي الذي وصلت اليه
الفتيات السعوديات .. فخورة بانجازاتهن
وقال مغرد معلقا: فخر فخر الله يحفظها.. يالسعوديات ما فيكم ما فيكم وصيف انتم ..الأول على كل الجهات".
فخر فخر الله يحفظها..— . (@XqvaE1) September 3, 2021
يالسعوديات مافيكم مافيكم وصيف
انتم الاول على كل الجهات🇸🇦🇸🇦🤍🤍 https://t.co/NpMX1E2UfP
المصدر: RT
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