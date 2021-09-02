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تخريج أول دفعة نسائية في القوات المسلحة السعودية (فيديو)

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تخريج أول دفعة نسائية في القوات المسلحة السعودية (فيديو)
Reuters
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شهد رئيس هيئة الأركان العامة في السعودية، فياض بن حامد الرويلي، اليوم حفل تخريج أول دفعة من مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة، بعد إتمامهن الدورة الأساسية في المركز.

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وألقى رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة السعودية، اللواء الركن عادل بن محمد البلوي، كلمة أكد فيها أن "المركز يهدف إلى تقديم خدمات تدريبية مميزة للمعينات بوزارة الدفاع بكفاءة واحترافية في المجالات الوظيفية التي تحتاجها الوزارة".

وأضاف البلوي أن للمركز "رسالة مهمة وهي توفير برامج ومناهج تدريبية متميزة وبيئة تعليمية مثالية وفقا لمقاييس عالمية للجودة، تلبي احتياجات القوات المسلحة من الكادر النسائي، بهدف الوصول إلى أداء أفضل يساعد على تحقيق أهداف الوزارة مستقبلا".

بعد ذلك ألقى الرئيس رقباء سليمان بن مسعود المالكي، قائد مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة المكلف، كلمة بهذه المناسبة.

وتقدم مساعد قائد مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة الرئيس رقباء هادي بن مطر العنزي ليلقي على الخريجات القسم لتأديته، بعدها أعلنت النتائج وأسماء المتفوقات والفائزات بالجوائز.

المصدر: عكاظ+ وزارة الدفاع السعودية

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