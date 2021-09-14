مصدر لـRT: مقتل ضابط عراقي في منزله شمالي البلاد

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بمقتل ضابط في الجيش داخل منزله شمالي البلاد، وأكد أن إجراءات التحقيق ما زالت مستمرة.

وقال المصدر لـRT، إن "مسلحين هاجموا ضابطا برتبة نقيب داخل منزله في محافظة صلاح الدين وأردوه قتيلا".

وأضاف، أن "التحقيقات ما زالت مستمرة لمعرفة إذا ماكن الحادث إرهابيا أم جنائيا".

المصدر: RT