السودان يرد على تقرير أممي مشددا على رفضه "أي وصاية على قضاياه الوطنية"

أعلن السودان تحفظه على تقرير كان قد قدمه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى مجلس الأمن، مشددا على رفضه أي وصاية على قضاياه الوطنية.

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وذكرت صفحة القوات المساحة السودانية في فيسبوك أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ترأس جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن والدفاع بالقصر الجمهوري يوم الاثنين، وجرى بحث "قضايا ملحة ومهمة تتعلق بالأمن والسلم الدوليين".

وصرح وزير الدفاع السوداني الفريق ركن يسن إبراهيم يسن عقب الجلسة، بأن المجلس "استمع إلى تفنيدات وزارة الخارجية حول ماورد بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة رقم (696) بتاريخ 31 يوليو 2021 والخاص بالقرار 1591 الصادر في العام 2005".

وأوضح يسن أن مجلس الأمن والدفاع السوداني "تحفظ على المؤشرات المرجعية المتعلقة بالحوكمة السياسية والإقتصادية والترتيبات الأمنية وخطة العمل الوطنية لحماية المدنيين إلى جانب العدالة الانتقالية"، مشيرا إلى أن "الواقع يؤكد التقدم المحرز في هذه الموضوعات، وأن القرار رقم (1591) الصادر في العام 2005 قد انتفت ظروفه وأسبابه".

وأشار وزير الدفاع السوداني إلى أن الجلسة الطارئة ناقشت "الاعتداءات المتكررة على مقرات وممتلكات بعثة اليوناميد، ووجه الجهات الأمنية بوضع خطة متكاملة لتأمين وحماية المدنيين وصون مصالحهم".

كما أفيد بأن المجلس جدد "رفضه لأي وصاية على السودان في قضاياه الوطنية"، مشددا على أن "السلام أصبح واقعا معاشا، وان الدولة ماضية في إحداث التغيير وتحقيق شعارات الثورة (حرية سلام وعدالة) وتعظيم المصالح الوطنية والأهداف السامية لثورة ديسمبر المجيدة".

المصدر: صفحة القوات المساحة السودانية في فيسبوك