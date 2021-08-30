السودان.. حاكم دارفور يتهم قيادات حزبية في الخرطوم بالاستيلاء على سيارات "اليوناميد"

اتهم حاكم إقليم دارفور السوداني مني أركو مناوي قادة أحزاب وشخصيات بالخرطوم بالاستيلاء على سيارات قوات "اليوناميد" التي انسحبت مؤخرا من الإقليم.

وقال مناوي في كلمة خلال فعالية نظمها مركز "إشراقات الغد للدراسات والتنمية": "رأيت الآلاف من سيارات "اليوناميد" التي استغنت عنها تتجول في الخرطوم، وأنا متأكد أن أحزابا وقادة الأحزاب والقادة 90 بالمئة منهم يقودون عربات "اليوناميد".

وأضاف أن "الغريب في دارفور أنه حتى بوليس الحركة ليس لديه سيارات، والسبب إما أن المسؤولين غير قادرين على تحديد الأولويات، أو أن جميعنا في هذا البلد فاسدون، في وقت استغنت "اليوناميد" فيه عن آلاف السيارات".

المصدر: "راكوبة نيوز"