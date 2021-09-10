شاهد.. جنازة ضخمة ومهيبة لرجل أعمال مصري مشهور

شارك آلاف المواطنين في تشييع وأداء صلاة الجنازة على جثمان محمود العربي رئيس مجلس إدارة "مجموعة العربي"، وذلك بقرية أبو رقبة في محافظة المنوفية.

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ويقام عزاء محمود العربي رئيس مجلس إدارة "مجموعة العربي"، بعد غد الأحد، الموافق 12 سبتمبر 2021، بعد صلاة المغرب، بمسجد الرحمن الرحيم بشارع صلاح سالم، وذلك وفق ما أعلنته الصفحة الرسمية لـ"مجموعة العربي" التي أسسها الراحل.

وتوفي أمس الخميس رجل الأعمال المصري الكبير محمود العربي مؤسسة مجموعة العربي عن عمر ناهز 89 سنة، بعد أن استطاع تحقيق ثروة هائلة تقدر بـ 22 مليون دولار.

ولد العربي عام 1932م في أسرة ريفية فقيرة بقرية أبو رقبة بمركز "أشمون" في محافظة المنوفية، وتوفي والده وهو في سن صغيرة، انتقل بعدها إلى القاهرة، ليعمل بائعا في محل صغير لبيع الأدوات المكتبية، ليواصل رحلة كفاح بعدها، ويؤسس واحدة من أكبر الكيانات العاملة في ملف الصناعة والتجارة بمصر.

المصدر: الوطن