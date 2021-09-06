ليبيا.. مكتب وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان يرحب بالإفراج عن قيادات من النظام السابق

رحب مكتب وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان في ليبيا بالإفراج عن عدد من السجناء، بمن فيهم قيادات من النظام السابق بقيادة الزعيم الراحل معمر القذافي .

وجاء في بيان صادر عن المكتب، يوم الاثنين، أنه يثمن عاليا جهود رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزيرة العدل والنائب العام، معتبرا أن الخطوات التي تم تحقيقها "تعزز مبادئ العدالة وسيادة القانون ودولة المؤسسات".

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وأضاف البيان: "نشجع الجميع للمضي قدما في تجسيد مثل هذه المبادرات التي تعزز الجهود الوطنية في ترسيخ ركائز المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين، وندعو للتكاتف لأجل تفعيل أطر العدالة الانتقالية والبدء في جبر الضرر وصون منظومة حقوق الإنسان والحريات العامة".

المصدر: RT