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حكومة الوحدة الوطنية الليبية تعلق على قرار الإفراج عن "الساعدي معمر القذافي"

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حكومة الوحدة الوطنية الليبية تعلق على قرار الإفراج عن
Reuters
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أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الإفراح عن الساعدي معمر القذافي تنفيذا لقرار قضائي صادر قبل عامين بالتعاون مع مكتب النائب العام.

وذكر بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية على "فيسبوك"، إلى أنه جرى "تسليم الساعدي إلى عائلته وفقاً للإجراءات القانونية".

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مصدر لـ RT: الساعدي القذافي غادر ليبيا إلى تركيا على متن طائرة خاصة
مصدر لـ RT: الساعدي القذافي غادر ليبيا إلى تركيا على متن طائرة خاصة

وتؤكد حكومة الوحدة الوطنية في البيان التزامها بما تعهدت به بالعمل على الإفراج على جميع المساجين ممن تقضي أوضاعه القانونية ذلك دون استثناء، وأن تكون مثل هذه الجهود تصب في مسار المصالحة الوطنية الشاملة.

إلى ذلك تحثت مصادر أمس الاثنين، أن الساعدي القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، غادر الأراضي الليبية عبر طائرة خاصة إلى تركيا.

وأوضحت المصادر أن القذافي غادر باتجاه اسطنبول على متن طائرة من طراز "فالكون 900" تابعة للجهاز التنفيذي للطيران الخاص.

وكان الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد حمودة، أكد إطلاق سراح الساعدي القذافي، نجل الرئيس السابق معمر القذافي.

المصدر: RT

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