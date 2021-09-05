في ظل الغارات الإسرائيلية الجديدة على سوريا.. لابيد يتوجه إلى موسكو

أكدت إسرائيل أن وزير خارجيتها يائير لابيد سيجري الأسبوع القادم محادثات في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وأعلنت الخارجية الإسرائيلية أن لابيد سيغادر إلى موسكو مساء الأربعاء القادم بزيارة وجيزة ستشمل لقاء عمل مع لافروف، وسيعود إلى إسرائيل في اليوم اللاحق.

وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن ذلك يأتي تمهيدا لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت المقررة إلى موسكو الشهر القادم حيث سيعقد اجتماع قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي قوله إن الزيارة تهدف إلى مناقشة المسائل الاستراتيجية والأمنية والسياسية، وذلك في ظل تقارير عن إبداء روسيا معارضتها لجولة الغارات الجديدة التي شنتها إسرائيل على سوريا مؤخرا.

المصدر: RT + "هآرتس"