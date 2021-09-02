سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية في سماء دمشق
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ذكرت وسائل إعلام سورية أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق، وذلك وسط أصوات انفجارات في سماء العاصمة
ولم ترد أي معلومات عن عدد تلك الصواريخ أو المناطق التي تم استهدافها.
يذكر أن محيط العاصمة تعرض لاستهداف في 19 من الشهر الجاري، كما تعرضت مدينتا حلب وحمص لاستهدافات مماثلة.
وذكر مصدر عسكري في حينه أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت منطقة السفيرة جنوب شرق حلب.
المصدر: وسائل إعلام سورية + RT
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